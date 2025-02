DO’S: Τα σχέδια που έχεις καταστρώσει για τα επαγγελματικά χρήζουν αναθεώρησης. Πάρε, όμως, τον χρόνο σου για να χαλαρώσεις, προτού το κάνεις. Αν χρειάζεται να κάνεις κάποια συζήτηση στον εργασιακό σου χώρο, go for it! Φτιάξε τον προσωπικό σου χώρο, για να φτιάξεις και την ψυχολογία σου. Διεκδίκησε καλύτερες συνθήκες στα οικονομικά.

DON’TS: Μην εστιάσεις στα αρνητικά κάποιων καταστάσεων, αλλά μην τα αφήσεις και χωρίς οργάνωση. Μην τα θέλεις όλα δικά σου. Μην επηρεαστείς από σχόλια τρίτων, και κυρίως, μην αλλάξεις τα δικά σου σχέδια λόγω αυτών. Μην παρεκκλίνεις από το πρόγραμμά σου, αλλά μην αφήσεις και την ψυχολογία σου να πάρει την κατιούσα.