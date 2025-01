Nέο επεισόδιο στο σίριαλ Μπάτλερ: Οι Χιτ τον απέβαλαν επ’ αόριστον! (pic)

Δεν έχει τέλος το σίριαλ των Μαϊάμι Χιτ και του Τζίμι Μπάτλερ, το οποίο δυστυχώς εξελίσσεται σε… σαπουνόπερα. Ο Αμερικανός φόργουορντ τιμωρήθηκε εκ νέου, χωρίς να γίνει σαφές το χρονοδιάγραμμα και αφού πρώτα έλειψε από τα τελευταία 9 ματς, λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει, ζητώντας ανταλλαγή.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο και NBA Insider, Σαμς Σαράνια, ο Μπάτλερ έμαθε το πρωί της Δευτέρας (27/1) πως οι Χιτ σκόπευαν να μην τον ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα της ομάδας στο ερχόμενο παιχνίδι της, γεγονός που τον έκανε να αποχωρήσει από την προπόνηση της ομάδας.

Ο Μπάτλερ θέλει εδώ και καιρό να αποχωρήσει από την ομάδα και αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν μόνο οι Φοίνιξ Σανς στον ορίζοντα, στους οποίους και θα ήθελε να αγωνιστεί, με σκοπό να κατακτήσει το πολυπόθητο πρώτο του πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί να συμβεί πριν τις 6 του Φλεβάρη, όταν και ολοκληρώνονται τα trades στο NBA.

Jimmy Butler walked out of Heat shootaround this morning after being informed the team is planning not to start him — with Haywood Highsmith starting — moving forward, sources tell ESPN. https://t.co/8I31eT524l

