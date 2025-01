Ένταση σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Σαουθάμπτον, όταν ακτιβιστές του Animal Rising προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία εντός του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, μέλη του βρετανικού κινήματος βρέθηκαν στο σούπερ μάρκετ Sainsbury’s για να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των ζώων προκαλώντας την αντίδραση των πελατών.

Σε βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media, φαίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει ένα καροτσάκι και να προσπαθεί να περάσει τους διαδηλωτές. «Σας το ζήτησα αρκετές φορές, σας το ζήτησα ευγενικά. Ποιοι νομίζετε ότι είστε; Θέλω να περάσω από εδώ», ακούγεται να λέει ο πελάτης.

Μία γυναίκα, επίσης, αντιδρά: «Όχι, δεν περνάω, κουνηθείτε. Θα σε πετάξω από τη μέση με το καροτσάκι μου», λέει.

Ένα από τα μέλη του Animal Rising απαντά: «Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια διαμαρτυρία, να κάνουμε μια δήλωση».

Οι χρήστες του Χ, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο βίντεο, υπερασπίζονται τον άνδρα, επισημαίνοντας ότι η πρόθεσή του ήταν απλώς να κάνει τα ψώνια του ενώ παράλληλα τα βάζουν με τους ακτιβιστές και αναρωτήθηκαν γιατί οι υπεύθυνοι του σούπερ μάρκετ δεν προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους.

«Γιατί προσπαθείς να αναγκάσεις τους άλλους να υιοθετήσουν τις απόψεις σου; Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να ψωνίσουν με την ησυχία τους», «Θα έπεφτα πάνω τους με δύναμη», «Διαμαρτυρηθείτε στον δρόμο», «Νοιάζομαι για τα ζώα, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος να κάνεις διαμαρτυρία», «Έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο σε σούπερ μάρκετ;», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

Το κίνημα Animal Rising σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «πολλές ομάδες κράτησαν ειρηνικά πανό, μοίρασαν φυλλάδια ή κάθισαν στους διαδρόμους των καταστημάτων Sainsbury’s και M&S σε όλη την Αγγλία για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τα δικαιώματα των ζώων».

Animal Rising campaigners went viral this week with our peaceful action in a Sainsbury’s store angering shoppers in Southampton. Rightwing pundits sharing this video have spread our message about RSPCA Assured cruelty even wider than before!

The supermarket is a major stockist… pic.twitter.com/CCwl4YtyY3

— Animal Rising (@AnimalRising) January 21, 2025