Ακτιβιστές της Greenpeace ανέβηκαν σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Νότιας Κορέας το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, σε μια ενέργεια που είχε ως στόχο να τραβήξει την προσοχή στις εκκλήσεις για μια Συνθήκη που θα περιορίσει την ρύπανση πλαστικού.

Σχεδόν 200 χώρες βρίσκονται στο Μπουσάν για να διαπραγματευτούν τη συνθήκη, αλλά υπάρχουν ελάχιστα σημάδια συμφωνίας ενώ απομένει μόλις μία ημέρα πριν από τη λήξη των συνομιλιών.

Η Greenpeace δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Buena Alba, που αγκυροβόλησε στα ανοικτά του συγκροτήματος Hanwha TotalEnergies, ήταν προγραμματισμένο να παραλάβει προπυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών.

«Οι ακτιβιστές ανέβηκαν ειρηνικά στο πλοίο και δεν συνάντησαν καμία αντίδραση από το πλήρωμα του πλοίου», δήλωσε η εκπρόσωπος της Greenpeace Αντζέλικα Πάγκο.

🚨BREAKING: Greenpeace International activists are challenging the plastics industry during critical final #PlasticsTreaty talks in South Korea by peacefully boarding a tanker waiting to load TOXIC plastic chemicals from Daesan, South Korea. 👉🧵to learn why pic.twitter.com/fFRZ7Llwrv

— Greenpeace International (@Greenpeace) November 30, 2024