Στην Μάνστεστερ Σίτι ο Χουσάνοφ

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ουζμπέκος κεντρικός αμυντικός Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ, με τους «πολίτες» να ανακοινώνουν την απόκτησή του απ’ τη γαλλική Λανς, με συμβόλαιο 4,5 ετών.

Τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Σίτι πλήρωσε το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο Χουσάνοφ, ο οποίος έχει παίξει σε 13 από τους 16 αγώνες πρωταθλήματος με τη Λανς αυτή τη σεζόν.

