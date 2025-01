Τα περαστικά του Ολυμπιακού στον Γιούρτσεβεν (pic)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδωσαν τη δική τους «μάχη» στο ΟΑΚΑ, με τους Πράσινους να επικρατούν με 78-72, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Από το παιχνίδι δεν έλειψαν δυστυχώς οι άσχημες στιγμές, αφού ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο σε μια προσπάθεια που έκανε να μαρκάρει τον Μουστάφα Φαλ.

Λίγο αργότερα, ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε πως ο Τούρκος σέντερ υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός δράσεις για περίπου 1 με 2 μήνες.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με σχετική της ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Χ έστειλε τις ευχές της στον Γιούρτσεβεν για γρήγορη ανάρρωση.

🙏🏽 Sending healing thoughts your way. Get well soon @omeryurtseven77 .#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/pT3bouotes

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 20, 2025