Ολυμπιακός: Με Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 15η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα, αφού είδε τους Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να προπονούνται κανονικά και να τίθενται στη διάθεσή του. Θυμίζουμε πως ο Τεξανός είχε αντιμετωπίσει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο ομογενής γκαρντ ήταν άρρωστος, έτσι αμφότεροι δεν είχαν ταξιδέψει στην Ισπανία για τη «διαβολοβδομάδα».

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν ουσιαστικά πλήρεις στο ντέρμπι, αφού εκτός μένουν μόνο οι Κίναν Έβανς και Μόουζες Ράιτ, όπως φυσικά και ο Σακίλ ΜακΚίσικ που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Μένει πλέον να δούμε ποιο ξένος θα επιλεγεί να μείνει εκτός από την εξάδα για την αναμέτρηση.

Το βράδυ της Παρασκευής (17/1) ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, μετά από ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» με διπλές αναμετρήσεις για τις ομάδας και υπήρξαν πολλές και εντυπωσιακές στιγμές στις αναμετρήσεις. Ωστόσο, η κορυφή ανήκει δικαιωματικά στον Νικόλα Μιλουτίνοφ, που στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη δεύτερη επί ισπανικού εδάφους μέσα στην ίδια εβδομάδα μετά από αυτή κόντρα στη Μπασκόνια, υποδέχθηκε την πάσα που εξελίχθηκε σε ασίστ, από τον Κώστα Παπανικολάου και κάρφωσε μπροστά στον Γκαρούμπα, δίνοντας ένα εντυπωσιακό… poster.

Παράλληλα, ξεχωρίζει το alley oop κάρφωμα του Ντόντα Χολ, από πάσα του Καμάρ Μπόλντγουιν, στο ματς της Μπασκόνια με τον Παναθηναϊκό, αλλά και η ασίστ πίσω από την πλάτη του Καμπαρό στον Μονέκε, από το ίδιο ματς, με τον τελευταίο να φτάνει σε εύκολο λέι απ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η τάπα του Μάριο Χεζόνια στον Παπανικολάου, από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, που κατέληξε σε ελεύθερο τρίποντο του Μούσα στον αιφνιδιασμό.

