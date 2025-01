Η Ρωσία σχεδιάζει «τρομοκρατικές ενέργειες» στον αέρα κατά της Πολωνίας και άλλων χωρών, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βαρσοβία.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν δηλώσει ότι τα δέματα που εξερράγησαν σε αποθήκες τροφοδοσίας στην Ευρώπη, συνιστούσαν μέρος μιας δοκιμαστικής διαδικασίας για ένα ρωσικό σχέδιο που αποσκοπούσε στην πρόκληση εκρήξεων σε εμπορικές πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Donald Tusk said after meeting @ZelenskyyUa in Warsaw that Poland will use its current six-month presidency of the EU to «accelerate the accession process» for Ukraine to join the bloc

He also pledged Poland’s continued support against Russia’s aggression https://t.co/hXJoxXUAd3

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) January 15, 2025