Mr Beast εναντίον Ελον Μασκ: Ποιος θα αγοράσει επιτέλους το ΤikTok;

Ο ισχυρός influencer και ΥouTuber MrBeast ίσως θέλει να εξαγοράσει το TikTok για να το κρατήσει ζωντανό.

Μετά από την είδηση του Bloomberg ότι η Κίνα είναι σε συζητήσεις με το μεγιστάνα της τεχνολογίας και καίριο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, για εξαγορά του TikTok, οι μνηστήρες της ισχυρής ψηφιακής πλατφόρμας των GenZ πληθαίνουν.

Το TikTok αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ σε λίγες μόλις μέρες, μια απόφαση που έχει φέρει αναταραχή και πανικό στην κοινότητα και τους δημιουργούς περιεχομένου.

Το TikTok χρησιμοποιείται από περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και έχει βρεθεί αντιμέτωπο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ που επιμένει για την απαγόρευση του στις 19 Ιανουαρίου.

Το Κογκρέσο ψήφισε ένα νομοσχέδιο που διέταξε το TikTok να απεξαρτηθεί από την κινέζικη εταιρεία ByteDance, επικαλούμενο ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας έχουν στα χέρια ένα δυνητικό εργαλείο «κατασκοπείας και μηχανισμό προπαγάνδας που μπορεί να επηρεάσει τους χρήστες στις ΗΠΑ».

Η ByteDance έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε επιρροή από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει πει ότι ο νόμος για την απαγόρευσή του στις ΗΠΑ παραβιάζει τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης των χρηστών της προσπαθώντας να πολεμήσει το νομοσχέδιο. Δεν κατάφερε και πολλά.

Μετά από τρίωρη συνεδρίαση στις 10 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέφερε ότι ότι πιθανότατα δεν θα ακυρώσει το νομοσχέδιο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Bloomberg, οι Κινέζοι αξιωματούχοι εξετάζουν το σενάριο να πουλήσουν μέρος της πλατφόρμας στον Έλον Μασκ, τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης X, σε μια προσπάθεια να διασώσουν τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ.

Σε επίσημη δήλωση του, το TikTok ακύρωσε το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέροντας ότι πρόκειται για «καθαρή φαντασία».

«Δεν είναι δυνατόν να αναμένετε πως σχολιάσουμε κάτι που είναι σκέτη μυθοπλασία», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok στο BBC News.

Η πλατφόρμα Χ δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να καθυστερήσει την απόφασή μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του, για να επιδιώξει «πολιτική λύση» στην ψηφιακή κρίση Κίνας και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δικηγόρο του ο Τραμπ «επιδιώκει τη δυνατότητα να επιλύσει τα ζητήματα που υπάρχουν με πολιτικά μέσα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του».

Η δήλωση έγινε μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TikTok, Shou Zi Chew, στο Μαρ-α-Λάγκο, της Φλόριντα.

Τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, δύο Δημοκρατικοί νομοθέτες ζήτησαν από το Κονγκρέσο και τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να παρατείνουν την προθεσμία της 19ης Ιανουαρίου.

Μετά από την απάντηση του Έλον Μασκ ο MrBeast — δηλαδή ο Τζίμι Ντόναλντσον — ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος δημιουργός περιεχομένου στο YouTube, είπε ότι είναι πρόθυμος να αγοράσει το TikTok για να αναχαιτίσει την απαγόρευσή του.

Ο MrBeast φέρεται να κέρδισε 54 εκατομμύρια δολάρια το 2024 από τη δραστηριότητα του στο YouTube και κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συνδρομητών στο YouTube, το οποίο σύντομα θα αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο λένε αναλυτές.

