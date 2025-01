Ποιοι θέλουν να εξαγοράσουν το TikTok– Μήπως όμως δεν… πωλείται;

Eπίσημη προσφορά για την εξαγορά της TikTok στις ΗΠΑ, από τη μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα, έχει υποβάλει όμιλος που έχει συσταθεί από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη των Los Angeles Dodgers, Φρανκ ΜακΚορτ.

Η ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται «The People’s Bid for TikTok» και υποστηρίζεται επίσης από τον διάσημο επενδυτή Κέβιν Ο’ Λίρι, γνωστό από το ριάλιτι «Shark Tank» (κάτι αντίστοιχο με το ελληνικό «Dragons’ Den»), δήλωσε την Πέμπτη ότι παρέδωσε πρόταση στην ByteDance για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της TikTok στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει την αξία της προσφοράς.

Η προσφορά έρχεται μόλις μία ημέρα πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακούσει προφορικές αγορεύσεις σχετικά με το αν θα επικυρώσει έναν νόμο που θα απαγόρευε την TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 19 Ιανουαρίου, εάν δεν πωληθεί, μετά από νομική αμφισβήτηση από την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά η πρόταση των δύο επιχειρημστιών, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα: η ByteDance έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το TikTok δεν είναι προς πώληση.

Αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε το νόμο που θα μπορούσε να απαγορεύσει την εφαρμογή τον Απρίλιο, η ByteDance διέψευσε τις εικασίες ότι διερευνούσε την πώληση και δήλωσε ότι δεν είχε σχέδια να πουλήσει το TikTok. Σε μια κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο -που υποστηρίζει ότι ο νόμος θα παραβίαζε τα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας της πλατφόρμας και των χρηστών της- η εταιρεία δήλωσε ότι ο νόμος «θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2025, κλείνοντας το TikTok για τους περισσότερους από 170 εκατομμύρια μηνιαίους Αμερικανούς χρήστες του».

Η TikTok και η ByteDance δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την προσφορά του ομίλου McCourt. Το TikTok είναι η πρώτη κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που έγινε παγκόσμια επιτυχία και ανταγωνίζεται τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες.

Frank and I discovered we both have things the other needs. I want to work with him because he’s done far more work on the algorithm. We want to eliminate the misconception that it can’t sell because no one will buy it without the algorithm. NOT true. We’ll buy it without the… pic.twitter.com/Isg3hUHq5P

— Kevin O’Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv) January 9, 2025