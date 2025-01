«Η Χάιντουκ ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον Βέρμπιτς»

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς αποτελεί εδώ και καιρό παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς λύθηκε το συμβόλαιό του, με κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών.

Όπως τόνισε στον σλοβενικό Τύπο, επεδίωξε ο ίδιος την αποχώρηση του από τους πράσινους λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής, καθώς ήθελε να πάει κάπου για να παίζει προκειμένου να κερδίσει και πάλι την θέση του στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού «Sportsklub» ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με αρκετές ομάδες να έχει φημολογηθεί ότι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του με τελευταία τη Χάιντουκ.

Η ομάδα του Σπλιτ φέρεται λοιπόν να έχει ως επιλογή τον Σλοβένο εξτρέμ, αν ο Μλάκαρ που έχει πάει ως δανεικός στην ιταλική, Πίσα, δεν μετατραπεί σε αγορά μέσω της οψιόν.

Θυμίζουμε ότι ο Βέρμπιτς έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2022 και αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024, έχοντας καταγράψει 58 συμμετοχές με 7 γκολ.

VERBIČ TO HAJDUK?

Benjamin Verbič is an option for Hajduk if Mlakar’s loan doesn’t get finalized as Pisa wants to get as much money from that loan deal as possible.

Slovenian SportKlub reports that Hajduk has Verbič as an alternative option since the 31-year-old winger has been… pic.twitter.com/DXwm6CfQ8p

— Croatian Football (@CroatiaFooty) January 11, 2025