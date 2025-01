Η Σοφία Βεργκάρα ήταν υποψήφια για 5η συνεχόμενη φορά για τις Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) ωστόσο ούτε φέτος κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο.

Φέτος νικήτρια στην κατηγορία που ήταν υποψήφια η Βεργκάρα ήταν η Τζόντι Φόστερ.

Η τελευταία έλαβε την 5η Χρυσή Σφαίρα στην καριέρα της, για τον ρόλο της στη μίνι σειρά «True Detective: Night Country». Η Σοφία Βεργκάρα ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στη σειρά «Griselda» που προβάλλεται από το Netflix.

Στο άκουσμα του ονόματος της νικήτριας η Σοφία Βεργκάρα αντέδρασε με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ακούγεται αρχικά να φωνάζει: «Όχι, όχι!» με την Φόστερ, παραλαμβάνοντας το βραβείο να λέει «ξέρω, ξέρω».

«Όχι, δώστε μου μία! (χρυσή σφαίρα)», συνεχίζει να φωνάζει από κάτω η Σοφία Βεργκάρα και να ξεσπά σε γέλια.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Φόστερ είπε ότι «το μεγαλύτερο πράγμα σε αυτή την ηλικία και αυτή την εποχή είναι το να ανήκει σε μια κοινότητα με όλους αυτούς τους ανθρώπους όπως εσένα, Σοφία».

Η Φόστερ αφιέρωσε το βραβείο στα παιδιά της και τη σύζυγό της, Αλεξάντρα Χέντισον, λέγοντας: «Σας αγαπώ και αυτό, φυσικά, είναι για εσάς. Και για την αγάπη της ζωής μου, Αλεξ, σε ευχαριστώ για πάντα».

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

Sofia Vergara hilariously heckled Jodie Foster at the 2025 Golden Globes, after losing an award to her 😂

The pair were both nominated in the same category – which Jodie ended up winning for her role in True Detective, meaning Sofia lost out on the gong for her performance in… pic.twitter.com/1IieeM6Uui

— Goss.ie (@goss_ie) January 6, 2025