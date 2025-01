Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Γαλλία πάει ο Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Aντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί διαδοχικά τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τη Γαλλία το επόμενο πενθήμερο (4-9 Ιανουαρίου), όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω).

.@SecBlinken will travel to the Republic of Korea, Japan, and France January 4-9 to reaffirm the importance of our partnerships in addressing challenges in Europe, the Middle East, and Asia.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 3, 2025