Ο στρατός εμποδίζει πράκτορες να συλλάβουν τον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ

Μονάδα του στρατού της Νότιας Κορέας εμποδίζει ερευνητές οι οποίοι μετέβησαν σήμερα Παρασκευή το πρωί προκειμένου να συλλάβουν τον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ στην επίσημη κατοικία του στη Σεούλ να προχωρήσουν στην εκτέλεση του εντάλματός τους, μεταδίδει το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap (φωτογραφία, επάνω, από Yonhap/via Reuters).

JUST IN: Investigators trying to arrest South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol have been blocked by a military unit inside the official residence compound, the Yonhap news agency reports. pic.twitter.com/EMZ3nciydd — DW News (@dwnews) January 3, 2025

Πράκτορες της υπηρεσίας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων της Νότιας Κορέας εισήλθαν στην επίσημη προεδρική κατοικία, αλλά «εμποδίζονται από στρατιωτική μονάδα στο εσωτερικό», αναφέρει το Γιονάπ.

Οι πράκτορες έχουν προθεσμία ως τη Δευτέρα προκειμένου να εκτελέσουν εμπρόθεσμα το ένταλμα.

South Korea’s anti-corruption agency dispatches investigators to execute warrant to detain impeached President Yoon Suk-yeol while hundreds of his supporters gather at his residence in Seoul, vowing to block investigators pic.twitter.com/B7LMXKRPtg — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 2, 2025

Συνήγορος του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε σήμερα πως η προσπάθεια εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψής του είναι «παράνομη» και ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, χωρίς να καταστήσει σαφές ποιες μπορεί να είναι αυτές.

BREAKING ⚡#SouthKorea – A team of Anti-Corruption Officials executing an arrest warrant entered Impeached President Yoon Suk Yeol’s compound, but are reportedly being met with resistance from a military ‘water defence’ unit to block his arrest. pic.twitter.com/yDJX7toyHI — 𝗡𝗢𝗜𝗦𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗦 (@NoiseAlerts) January 3, 2025

Γεγονός άνευ προηγουμένου…

Αν συλληφθεί ο κ. Γιουν, ο οποίος επισήμως παραμένει αρχηγός του κράτους ωσότου αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο τον Ιούνιο, αν πράγματι θ’ απομακρυνθεί από το αξίωμά του, θα πρόκειται για γεγονός άνευ προηγουμένου στο κράτος της Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ