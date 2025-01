Αντσελότι: «Δεν ήταν κόκκινη στον Βινίσιους, θα κάνουμε έφεση»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει της Βαλένθια με 2-1 εκτός έδρας. Η ανατροπή για τη «βασίλισσα» μάλιστα ήρθε στα τελευταία λεπτά, καθώς ο Μόντριτς ισοφάρισε στο 85′ και ο Μπέλιγχαμ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 79′ λόγω της αποβολής του Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνο είχε μια αψιμαχία με τον τερματοφύλακα της Βαλένθια, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο και ο διαιτητής του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ιταλός τεχνικός της «βασίλισσας» στάθηκε μεταξύ άλλων στη φάση της αποβολής, αναφέροντας πως ο Βραζιλιάνος δεν έπρεπε να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα.

Τόνισε δε ότι η Ρεάλ θα κάνει έφεση για να παρθεί πίσω η κάρτα του Βινίσιους. «Δεν ήταν κόκκινη στον Βινίσιους. Θα κάνουμε έφεση. Ο τερματοφύλακας τον έσπρωξε και ο Βίνι απάντησε. Θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί και οι δύο από κίτρινη και τέλος», ήταν τα λόγια του Αντσελότι.

🚨🛑 Carlo Ancelotti: “It was not a red card for Vinicius Jr. We will appeal”.

“The goalkeeper pushed him and Vini responded. It should’ve been a yellow for both and that’s it”. pic.twitter.com/yIfxJWqGLv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025