Βετεράνοι κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για «εγκληματικά ανήθικες» ενέργειες στη Γάζα

Τουλάχιστον 45.581 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Οι αρχές του πολύπαθου παλαιστινιακού θύλακα μιλούν για 71 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες σε 34 ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις.

Ο αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί συγκλονίζει, με βετεράνους του ισραηλινού στρατού να κατηγορούν τις IDF, λέγοντας ότι αδιαφορούν για την ακρίβεια των βομβαρδισμών τους και ότι βασίζονται σε ελαττωματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κατά την επιλογή των στόχων τους.

Η οργάνωση βετεράνων Breaking the Silence, που παρακολουθεί την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, δήλωσε ότι ο τελευταίος απολογισμός των πάνω από 45.000 νεκρών στη Γάζα σημαίνει ότι έχουν σκοτωθεί 15.000 περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι υπολογίζει ο ισραηλινός στρατός το σύνολο των μελών της Χαμάς.

Ενώ ο «ρυθμός των θανάτων» στη Γάζα ξεπερνά τους πολέμους στη Μιανμάρ, την Ουκρανία και το Ιράκ, η Χαμάς δεν έχει ακόμη ηττηθεί, αναφέρει η Breaking the Silence σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

For more than a year since October 7th, 2023, we’ve seen the IDF make more and more criminally immoral trade-offs. Deprioritizing accuracy in favor of pace, careful planning in favor of brute force, humanity in favor of technology.

All it got us in return was more death and ruin

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) January 2, 2025