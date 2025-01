Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιους τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη σε καταυλισμό στον οποίο βρίσκονται οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί σε σκηνές στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του θυλάκου (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

⚡️🚨 4 martyrs, including three children, and 15 injuries as a result of an #Israeli air strike on a tent housing displaced persons in the vicinity of Al-Salam neighborhood, west of Bir Zanoun and Al-Shaer, Al-Mawasi area, west of Khan Yunis city, south of the #Gaza Strip. pic.twitter.com/qfYNQtogT0

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται δύο γυναίκες και τρία παιδιά, ενώ τουλάχιστον άλλοι 15 έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Shehab.

Σύμφωνα με τραυματιοφορείς, τα θύματα σκοτώθηκαν μέσα σε σκηνή στο Αλ Μαουάσι, ζώνη που έχει χαρακτηριστεί «ανθρωπιστική», στη δυτική Χαν Γιούνις.

⚡️BREAKING:

Israel just bombed TENTS sheltering displaced civilians in the vicinity of the Hay Al-Salam camp, west of Khan Yunis.

This is supposedly a ‘Safe Zone’, the strike resulted in the death of 11 Palestinians including at least 4 children. pic.twitter.com/00H2NGsuvw

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 2, 2025