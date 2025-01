Το Army Radio του Ισραήλ μετέδωσε ότι κορυφαία στρατιωτική δικηγόρος έστειλε «αυστηρή» επιστολή στον υποστράτηγο Γιάρον Φίνκελμαν, ο οποίος είναι επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης της χώρας, προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις του δεν αξιολογούν επαρκώς το μέγεθος του άμαχου πληθυσμού στις περιοχές που επιτίθενται στη Λωρίδα της Γάζας.

Head of Israel’s Southern Command, Major General Yaron Finkelman: «We are also fighting in these hours in the most significant centers of the Gaza Strip. For the first time in the last decades, the IDF is in the heart of Gaza City – in the heart of terrorism.» https://t.co/cOkTcDXU4e

