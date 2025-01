Την αποχώρηση των φιλελεύθερων NEOS από τις συνομιλίες με το Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η αρχηγός τους Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, προκαλώντας την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ στην Αυστρία.

Τα δύο κόμματα, ÖVP και SPÖ, διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόλις μίας ψήφου και διερευνούσαν εδώ και δύο μήνες την προοπτική συνεργασίας με τους NEOS, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εισόδου στην κυβέρνηση του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ).

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Talks on forming a new three-party government in Austria collapsed as the smallest of the prospective coalition partners pulled the plug on the negotiations https://t.co/VJm3OWnhhd

— The Associated Press (@AP) January 3, 2025