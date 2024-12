Βορειοκορεάτης στρατιώτης, που είχε αιχμαλωτιστεί από τον ουκρανικό στρατό ενώ πολεμούσε στο πλευρό των δυνάμεων της Ρωσίας, υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών στη Νότια Κορέα.

«Επιβεβαιώθηκε μέσω συμμαχικής υπηρεσίας πληροφοριών ότι ο Βορειοκορεάτης στρατιώτης που είχε αιχμαλωτιστεί ζωντανός στις 26 Δεκεμβρίου υπέκυψε στα τραύματά του μετά την επιδείνωση της κατάστασής του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στρατιωτικού της Βόρειας Κορέας που αιχμαλωτίζεται αφότου το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις γνωστοποίησαν τη συμμετοχή στρατιωτών της Πιονγκγιάνγκ στη σύγκρουση.

Η εμπλοκή του τακτικού στρατού μιας ξένης χώρας συνιστά σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση αυτή, μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, και έρχεται σε μια κρίσιμη φάση καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών είχε ανακοινώσει την πληροφορία ότι αιχμαλωτίστηκε Βορειοκορεάτης στρατιώτης, έπειτα από σχετικές αναρτήσεις οι οποίες συνοδεύονταν από φωτογραφία και είχαν γίνει σε ουκρανικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

