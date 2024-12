Μετά τις εκτελέσεις στο νοσοκομείο της Μανμπίτζ στη Συρία, περισσότερα εγκλήματα λαμβάνουν χώρα κατά των κατοίκων των κουρδικών χωριών στο κατεχόμενο Αφρίν. Οι μισθοφόροι του υπουστηριζόμενου από την Τουρκία SNA (Αλ Αμσάτ και Αλ Χαμζάτ) απήγαγαν δεκάδες κατοίκους του χωριού Ακίμπα στην κατεχόμενη πόλη Αφρίν, πήγαν μια γυναίκα σε τουρκικά εδάφη, ενώ επέβαλαν λύτρα μέχρι και 2.000 δολάρια για την απελευθέρωση του κάθε ατόμου.

Στο πλαίσιο της σειράς εγκλημάτων και παραβιάσεων που διέπραξαν οι μισθοφόροι της Τουρκίας εναντίον των κατοίκων του πλέον κατεχόμενου Αφρίν και «αφού κατέλαβαν τα υπόλοιπα χωριά της Σεράβα την 1η Δεκεμβρίου, διέπραξαν σφαγές που ντροπιάζουν την ανθρωπότητα», όπως καταγγέλουν ιστοσελίδες της Ροτζάβα.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές από το χωριό Ακίμπα, το οποίο κατελήφθη από τους μισθοφόρους της Τουρκίας, οι μισθοφόροι έχουν πραγματοποιήσει εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ξυλοδαρμών και της κακομεταχείρισης των πολιτών λόγω της κουρδικής τους ταυτότητας, εκτός από την απαγωγή μεγάλου αριθμού χωρικών και ιδιαίτερα γυναικών.

Video footage shows US-backed Al-Qaeda forces displaying captured women as war trophies after taking Manbij in northern Syria. The abductees were reportedly civilian police officers. pic.twitter.com/MtSJQzcKg0

Μεταξύ των απαχθέντων είναι η πολίτης Αμίνα Σέιχ Μουχάμπα Μουσταφά από το χωριό Ακίμπα. Είναι παντρεμένη και δεν έχει παιδιά. Αρχικά οδηγήθηκε σε ένα από τα αρχηγεία των μισθοφόρων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φυλακή σε τουρκικά εδάφη λόγω της κουρδικής της ταυτότητας.

Οι μισθοφόροι απαίτησαν από τους χωρικούς 2.000 δολάρια ΗΠΑ για κάθε απαχθέν άτομο σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους. Εάν δεν καταβάλλονταν τα λύτρα, τα απαχθέντα άτομα θα υποβάλλονταν σε βασανιστήρια, ενώ βίντεο με τα βασανιστήρια θα στέλνονταν στις οικογένειές τους για να ασκηθεί πίεση.

Επιπλέον, όλα ανεξαιρέτως τα σπίτια του χωριού λεηλατούνταν και ληστεύονταν μπροστά στους ιδιοκτήτες τους, υπό την απειλή ότι θα σκοτώνονταν αν αντιστέκονταν. Αυτή ήταν η κατάσταση σε όλα τα χωριά στα οποία εισήλθαν οι μισθοφόροι, όπως καταγγέλουν σάιτ της Ροτζάβα. Για ιστορικούς πλέον λόγους στο κάτω βίντεο φαίνεται η καμμένη βιβλιοθήκη της Μανμπίτζ.

Καταγγελίες υπάρχουν ακόμα για μέλη του Ισλαμικού Κράτους στις τάξεις του SNA. Κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από πολλά βίντεο.

Turkish led SNA has burned down the library of Manbij https://t.co/mIl7E4YLPj pic.twitter.com/2GQkAnqnT9

Adding to reports of SNA looting of Kurdish homes and property in Manbij in what @HevdestiSynergy describes as «deliberate targeting of civilians», OCHA states that 9 health facilities were vandalized and looted in Manbij.https://t.co/TgGdtatK1H

