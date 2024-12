Στη Συρία η πτώση του Άσαντ σήμανε την εκκίνηση ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών βιβλικών διαστάσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως το Telegram και το X είναι γεμάτα με εκτελέσεις αμάχων, μειονοτικών και κυρίως Αλαουιτών ομόθρησκων των Άσαντ, ενώ σε πολλά βίντεο διαφαίνονται μαχητές της Χάγιατ Ταχρίρ Αλ Σαμ κάποιοι εκ των οποίων έχουν στρατιωτικά patches του Ισλαμικού Κράτους.

Το μεγαλύτερο έγκλημα όμως διαπράχθηκε από τον Συριακό Εθνικό Στρατό – SNA εναντίον των Κούρδων της Μανμπίτζ για το οποίο και υπάρχει η πλήρης επεξήγηση των συμβάντων, χωρίς όμως να δημοσιεύσουμε το βίντεο, το οποίο είναι στο σχετικό λινκ.

Τα λινκ και οι περιγραφές που οδηγούν στα αποτρόπαια βίντεο, κατά περίπτωση οδηγούν άμεσα στις σελίδες με το σοκαριστικό περιεχόμενο, όπου οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Σε ένα έγκλημα που είναι ενδεικτικό του μίσους και των εντολών που έχουν λάβει οι μαχητές που υποστηρίζονται από την Τουρκία, ο στρατός των Σύρων και οι μισθοφόροι από τον Καύκασο και άλλες περιοχές, εκτέλεσαν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομείο της πόλης Μανμπίτζ μετά την είσοδό τους σε αυτό.

Ο Συριακός Εθνικός Στρατός εξαπολύει επιθέσεις εδώ και 2 ημέρες εναντίον της πόλης Μανμπίτζ. Την ώρα που σε όλη τη Συρία γιόρταζαν την πτώση του καθεστώτος Μπάαθ, μια ομάδα πυρήνων που συνδέονται με την Τουρκία όπως καταγγέλουν οι Κούρδοι εισήλθε στην πόλη, μετά τους βομβαρδισμούς από τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεκάδες πολίτες τραυματίστηκαν από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης. Μια ομάδα μισθοφόρων της τουρκικής κατοχής πολιόρκησε επίσης ένα νοσοκομείο κοντά στον κυκλικό κόμβο Αλ Ματαχίν, όπου δεκάδες τραυματίες λάμβαναν θεραπεία, και έκλεισαν τους δρόμους για να τους απομακρύνουν από την πόλη, γεγονός που οδήγησε στην αποτρόπαια εκτέλεσή τους.

Εικονικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο σχετικά με το πώς εκτελέστηκαν δύο τραυματίες που έλαβαν θεραπεία στην πόλη, ενώ ένας από τους νεκρούς μιλούσε αραβικά. Σύμφωνα με τρίτη πηγή που επικαλούνται οι Κούρδοι, οι μισθοφόροι εκτέλεσαν δεκάδες τραυματίες και ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Πολλά κουρδικά χωριά βομβαρδίστηκαν με drone.

An emergency revolutionary court martial has sentenced to death Talal Al-Daqqaq, a Syrian regime officer accused of feeding rebel prisoners to his lions. He will be hanged in the public square of Hama.

