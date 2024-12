Οι οικογένειες των αγνοουμένων στη Συρία δεν πρέπει να ενδώσουν στην επιθυμία τους να προσπαθήσουν να βρουν και να ξεθάψουν οι ίδιοι τις σορούς των συγγενών τους καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ταυτοποίησή τους, κάλεσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

Το θέμα των αγνοουμένων είναι «κεντρικό σήμερα αλλά και στο μέλλον», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Κριστιάν Καρντόν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όταν αυτά τα στάδια πραγματοποιούνται σωστά, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού κλίματος προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς τις διαπραγματεύσεις ειρήνης και συμφιλίωσης», εξήγησε.

Burial sites or mass graves must be protected and preserved to allow organized exhumation asap. This is also crucial to identify and ascertain the fate of those #missing and provide the much awaited answers to their families. @ICRC⁩ #Syria https://t.co/cYhzuYbLQa

— Christian Cardon (@CCardonICRC) December 10, 2024