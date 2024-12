Δεν πρέπει να έχει υπάρξει ξανά στα χρονικά μέρα σαν τη χθεσινή στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν μέσα σε λίγες ώρες καρατομήθηκαν 10 ανώτεροι αξιωματικοί από το Υγειονομικό Σώμα, μετά τις αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της χώρας, το 401 ΓΣΝΑ.

Νυστέρι στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Νίκος Δένδιας αποφάσισε, όπως λένε οι πληροφορίες, να πάει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Προφανώς και οι προθέσεις είναι καλές, το ερώτημα είναι που μπορεί να φτάσει. Κι αυτό επειδή είναι προφανές πλέον ότι η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εικόνα των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τα έξω. Είναι ένας «πόλεμος» που αφορά άμεσα τις ισορροπίες εντός της κυβερνητικής παράταξης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι πρώτες βολές κατά του κ. Δένδια, ήρθαν από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με δηλώσεις του έσπευσε ν’ αδειάσει τον συνάδελφό του.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Νωρίς το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι ο κ. Δένδιας ζήτησε την έκτακτη σύγκλιση του ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) με σκοπό έκτακτες κρίσεις στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, σε συνδυασμό με το ήδη κατατεθειμένο νομοσχέδιο στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (πρόκειται για νομοσχέδιο του υπουργείου που αφορά τους στρατιωτικούς γιατρούς και που αναμένεται να έρθει στη Βουλή τον επόμενο μήνα).

Πως φτάσαμε στις κρίσεις

Το ΣΑΓΕ συνεδρίασε και λίγο αργότερα ανακοινώνονταν τα ονόματα που παύονται από τις θέσεις του και πηγαίνουν σπίτι τους. Ειδικότερα αποφασίστηκε η καρατόμηση, μεταξύ άλλων, όλων των διοικητών του υγειονομικού (Πεζικού, Ναυτικού, Αεροπορίας), ο διευθυντής υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, οι διοικητές του 424 και του 401, ο διοικητής της ΣΣΑΣ (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκκαθαρίσεις θα συνεχιστούν, είτε τώρα είτε σε λίγους μήνες, στις ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για να φτάσουμε στις κρίσεις είχαν προηγηθεί εκτενή ρεπορτάζ από περιστατικά ασθενών στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως περιπτώσεις τουλάχιστον εγκληματικής αδιαφορίας από πλευράς συγκεκριμένων γιατρών που ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Ταυτόχρονα, το in δημοσίευσε το πόρισμα οικονομικών επιθεωρητών του στρατού που αφορούσε την οικονομική κατάσταση του 401 ΓΣΝΑ και τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ύψους 18,5 εκατ. ευρώ. Το πιο σημαντικό δεν ήταν το ποσό, που σίγουρα είναι μεγάλο, αλλά το γεγονός ότι αποκαλύφθηκε πως στο νοσοκομείο επικρατούσε ένα γενικότερο μπάχαλο και ότι συγκεκριμένες κλινικές του εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο περιστατικά ιδιωτών και κατά πολύ λιγότερο τους δικαιούχους, δηλαδή το προσωπικό που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όλα αυτά, δε, γίνονταν σε ένα καθεστώς που μόνο διάφανο δεν το λες.

Αναζήτηση ευθυνών

Πέραν αυτών όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι περιστατικά σαν τα ανωτέρω, είτε αφορούσαν ασθενείς είτε κακοδιαχείριση, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Συνέβαιναν εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα κατά καιρούς υπήρξαν αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τέτοια περιστατικά στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Παρ’ όλα αυτά ελάχιστες περιπτώσεις οδηγήθηκαν με ουσιαστικό τρόπο στη δικαιοσύνη, καθώς όταν ερχόταν η ώρα της κρίσης, συνέβαινε το εξής οξύμωρο: είτε οι υπεύθυνοι έπεφταν στα μαλακά, είτε η υπόθεση κατέληγε στο αρχείο. Γενικότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούσαν με ένα χαρακτήρα «σέχτας», για το οποίο ίσχυε η φράση «what happens in Vegas, stays in Vegas».

Το σίγουρο είναι πως τα προβλήματα ελέγχου και λειτουργίας δεν λύνονται απλώς με αλλαγή προσώπων. Γιατί, ανάμεσα σε αυτούς που πλέον προάγονται, υπήρξαν κομμάτι του ίδιου συστήματος που τόσα χρόνια επέτρεπε το καθεστώς της ατιμωρησίας και της απουσίας κάθε ελέγχου. Αυτό που χρειάζεται είναι δομικές αλλαγές και θέσπιση δικλείδων ασφαλείας που είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάρχουν.

Πόσο μάλλον από τη στιγμή που οι αξιωματικοί που καρατομήθηκαν αποτελούσαν επιλογή της ηγεσίας του υπουργείου, παρά το γεγονός ότι κάποιοι εξ αυτών θα έπρεπε να έχουν πάει σπίτι τους καιρό τώρα, καθώς είχαν συμπληρωμένα περισσότερα από 40 χρόνια υπηρεσίας.

Ο πολιτικός αντίκτυπος

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτιμούν ότι οι καρατομήσεις θα δημιουργήσουν θέμα εντός της ΝΔ, καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι για να αναρριχηθείς σε υψηλές θέσεις στο στράτευμα χρειάζεται και την ανάλογη… βοήθεια, διαφορετικά αποστρατεύεσαι στην ώρα σου και κάποιες φορές, νωρίτερα.

Προκαλεί όντως εντύπωση το άδειασμα του κ. Γεωργιάδη στον κ. Δένδια λίγο μετά την απόφαση του τελευταίου για έκτακτες κρίσεις. Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM ο υπουργός Υγείας όταν ρωτήθηκε για το 424 απάντησε: «Να ρωτήσετε τον κ. Δένδια για το 424. Το 424 είναι ευθύνη του κ. Δένδια. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας, αν χρειάζονται βοήθεια από το ΕΣΥ ευχαρίστως». Εν συνεχεία πρόσθεσε ότι «αυτά πάντως στο ΕΣΥ δεν συμβαίνουνε», επιρρίπτοντας έτσι τις ευθύνες για το πως λειτουργούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην πολιτική ηγεσία του Άμυνας.

Είναι χαρακτηριστικό για το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο, πως ο κ. Γεωργιάδης ήταν ο πρώτος που σχολίασε τις εξελίξεις στο Άμυνας και ότι μετά ακολούθησαν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που πριν λίγο καιρό έκανε λόγο για υπουργούς που «κρύβονται« στη δημοφιλία τους, ενώ αντίστοιχες «σπόντες» είχε πετάξει και με αφορμή τα Τέμπη, όπου και πάλι είχε μιλήσει για υπουργούς με δημοφιλία που «δεν στηρίζουν τον πρωθυπουργό».

Άκρες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης στο παρελθόν είχε αρκετές… άκρες μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και είχε στηρίξει με κάθε τρόπο τη δημιουργία της μιας εκ των δύο ομοσπονδιών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αποκαλώντας τους μάλιστα «είστε τα δικά μας παιδιά».

Το ερώτημα είναι αν ο κ. Γεωργιάδης λειτούργησε σήμερα ως «λαγός», εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκεια του Μαξίμου στο πρόσωπο του κ. Δένδια, ή αν απλώς βρήκε άλλη μια ευκαιρία να «ροκανίσει» την καρέκλα του υπουργού Άμυνας.

Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά από τη στιγμή που όλοι περιμένουν να έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους στρατιωτικούς γιατρούς, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει ουκ ολίγες, αρνητικές αντιδράσεις.