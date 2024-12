Το BBC κατάφερε να ταυτοποιήσει τα ονόματα 543 Ρώσων στρατιωτικών και μαχητών της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιχειρήσεων στη Συρία από το 2015 έως το 2024.

Μεταξύ τους είναι δεκάδες στελέχη από τα πλέον επίλεκτα τμήματα: των ειδικών δυνάμεων για ειδικές επιχειρήσεις, των ειδικών δυνάμεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), των δυνάμεων της υπηρεσίας στρατιωτικής κατασκοπείας και πιλότων της πολεμικής αεροπορίας.

