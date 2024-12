Το Ιράν και η Ρωσία είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του συριακού λαού, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την επομένη ημέρα της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η Ρωσία και το Ιράν ήταν οι κύριοι υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ και είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος του συριακού λαού», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Απέδειξαν επίσης ότι δεν είναι αξιόπιστοι εταίροι, εγκαταλείποντας τον Άσαντ όταν δεν τους ήταν πλέον χρήσιμος», υπογράμμισε ακόμη ο Ρούτε.

Σε ανάρτησή του, αργότερα, στην πλατφόρμα Χ ο Ρούτε ενημέρωσε πως συνομίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «το θέμα της Συρίας», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security — including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/SsoIYzQXQY

— Mark Rutte (@SecMarkrutte) December 1, 2024