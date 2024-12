Όλα των Χριστουγέννων δύσκολα: Χαστούκια και σπρωξίδια σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ

Το «All I Want for Christmas Is You» κλείνει 30 χρόνια ζωής και επιτυχιών και η Μαράια Κάρεϊ το γιορτάζει με μια δυνατή περιοδεία στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο. Φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του tour της είναι ο «ύμνος των Χριστουγγένων» και χιλιάδες είναι αυτοί που σπεύδουν στα live τους για να μπουν στο πνεύμα των γιορτών.

Ωστόσο, αυτό δεν λειτούργησε για δύο ζευγάρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καβγάς κατά τη διάρκεια της εμφάνισή της στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ενώ η pop star ερμήνευε το μεγάλο της hit.

Όλα ξεκίνησαν όταν μελαχρινή γυναίκα φαίνεται να σπρώχνει μια ξανθιά στην μπροστινή σειρά, με αποτέλεσμα να παραπατήσει. Στη συνέχεια, η ξανθιά ρίχνει το ποτό της στην άλλη, η οποία ανταποδίδει με ένα χαστούκι.

A fight occurring at Mariah Carey’s Christmas concert. pic.twitter.com/i7zQ00GFR4 — Mr. Pop (@MrPopOfficial) December 5, 2024

Δεν ήθελε και πολύ για να μπουν στο «παιχνίδι» και οι δύο σύντροφοι / σύζυγοι που αρχικά πήγαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά μετά άρχισαν τα σπρωξίδια μεταξύ τους, προφανώς γιατί έτσι.

Μάλιστα, κάποια βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο καλά πήγε το «All I Want for Christmas Is You» για αυτά τα δύο ζευγάρια.

Τριάντα χρόνια επιτυχίες

Ήταν το 1994 όταν η Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Merry Christmas», με το πρώτο σινγκλ του «All I Want for Christmas Is You» να κάνει πάταγο και να μετατρέπει την pop star σε αιώνια «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία με 20 σταθμούς από το Χάιλαντ της Καλιφόρνια, στις 6 Νοεμβρίου.

Το 2021, η ποπ σταρ έγραψε ιστορία όταν το «All I Want for Christmas Is You» έγινε το πρώτο και μοναδικό εορταστικό τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Diamond της RIAA, που λαμβάνουν οι καλλιτέχνες για άλμπουμ με πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ή πάνω από 15 δισ. streams στις ΗΠΑ.