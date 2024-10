Μαράια Κάρεϊ: Είναι πολύ νωρίς για το «All I Want for Christmas Is You»

Το φθινόπωρο είναι εδώ και αφού ήδη διανύουμε τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη πολλά μαγαζιά έχουν αρχίσει να στολίζουν με κεντρική θεματική τα Χριστούγεννα. Αν η εικόνα σας φαίνεται ξένη και αισθάνεστε όλο και πιο γραφικοί κάθε χρόνο που γκρινιάζετε και κοροϊδεύετε τους καταστηματάρχες ή ακόμα και τους γείτονες με τα φωτάκια στα μπαλκόνια, ήρθε η ώρα να μάθετε ότι δεν είστε μόνοι. Φυσικά, μέσα στο όλο «faux» χριστουγεννιάτικο πλαίσιο, φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει το «All I Want for Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ – την οποία απ’ ό,τι φαινεται την έχει κουράσει εξίσου η επανάληψη του τραγουδιού της αυτούς τους μήνες.

Η καλλιτέχνιδα ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, με το οποίο υπενθύμισε στο κοινό της ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για τα Χριστούγεννα. Αναγκαίο μας φαίνεται το παραπάνω καθώς, η Κάρεϊ έχει ταυτιστεί πλέον, με τη γιορτινή περίοδο, λόγω των στίχων του τραγουδιού της.

Το κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη δείχνει σε ένα τζετ, τυλιγμένη με μία κουβέρτα να απαντά στην ανακοίνωση του πιλότου, που ξεκινά με τους ήχους του τραγουδιού. Λίγο αργότερα, το τραγούδι διακόπτεται ξαφνικά και ακούγεται: «Καλώς ήρθες Μαράια, κατευθυνόμαστε προς τον Βόρειο Πόλο». Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια προσθέτει: «Όχι ακόμα! Πάντα βιάζονται». Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαράια Κάρεϊ έγραψε: «Σε εκείνους που ρωτάνε… Όχι ακόμα». Να θυμήσουμε επίσης ότι κάθε χρόνο, λίγο μετά το Χάλογουιν, η τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, με διάφορα βίντεο στα social media.