Η Τζένιφερ Άνιστον είναι υπερήφανη που είναι Ελληνίδα, αλλά «τραυματισμένη» από το τσιφτετέλι

Αν βρεθήκατε ποτέ σε οικογενειακό τραπέζι όσο ήσασταν μικρές και μέχρι τώρα βλέπετε εφιάλτες με τις θείες σας να σας κυνηγούν για να χορέψετε ένα τσιφτετέλι μπροστά σε όλους με την πιο ανέκφραστη και άβολη φάτσα – που και να προσπαθήσεις είναι αδύνατον να τη μιμηθείς -, δεν είστε μόνες. Κατά πώς φαίνεται και η Τζένιφερ Άνιστον αντιμετώπιζε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα όταν ήταν μικρή αφού παραδέχτηκε, μεταξύ άλλων, ότι η οικογένειά της την καταδίκαζε στον ίδιο «Γολγοθά».

Η αγαπημένη ηθοποιός ουκ ολίγες φορές έχει αναφερθεί στην ελληνική της καταγωγή. Πρώτη φορά όμως έδωσε μια τόσο λεπτομερή συνέντευξη πάνω στα «τραύματα» που της έχει δημιουργήσει ο ελληνισμός και οι παραδόσεις που τον συνοδεύουν. Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», με τον παρουσιαστή να της κάνει διάφορες χιουμοριστικές ερωτήσεις για τη ζωή της, μέσα από πράγματα που έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις της αλλά και φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνη.

Jennifer Aniston Opens Up About Greek Family Traditions and the Trauma of Childhood Belly Dancing Performances https://t.co/a8rDMMTIRD pic.twitter.com/ZH4U6rOlTI

— Greek City Times (@greekcitytimes) October 4, 2024