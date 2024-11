Ο νους της Έμιλι Καλαντρέλι ήταν πολύ μακριά από εκείνον του κάθε διαδικτυακού τρολ τη στιγμή που χάζευε τον ίδιο τον πλανήτη μας από το Διάστημα μέσα στο σκάφος της Blue Origin.

Τι κι αν έγινε η 100ή γυναίκα που ταξίδεψε στο Διάστημα, η παρουσιάστρια γνωστή ως «Space Gal» και μηχανικός του ΜΙΤ, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον σεξισμό.

Αυτό που συνέβη ήταν «ορδές ανδρών» – χρήστες του διαδικτύου να σεξουαλικοποιήσουν την αυθόρμητη αντίδρασή της ενόσω κοίταζε από το διαστημόπλοιο τη Γη.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την αεροδιαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, η Καλαντρέλι, η οποία ήταν μία από τους έξι που συμμετείχαν στην αποστολή, φαίνεται να κοιτάζει έξω από το παράθυρο και να εκφράζει ενθουσιασμό λέγοντας: «Ω, Θεέ μου, αυτό είναι το Διάστημα».

Seeing our planet for the first time, a dream decades in the making.

You’re seeing so many emotions intertwined. Excitement, awe, and pride – but to be honest a little fear and confusion too. You just launched on a rocket and you’re seeing something you’ve never seen before… pic.twitter.com/HlL85ENshC

— Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) November 25, 2024