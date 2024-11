«Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Οσούτζι» (pic)

Στις ομάδες που «κοιτάνε» τον Βινς Οσούτζι της σουηδικής Κάλμαρ, συμπεριέλαβε και τον ΠΑΟΚ η Sportbladet.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σουηδών, η Κάλμαρ που υποβιβάστηκε στη β κατηγορία της χώρας, βλέπει αρκετούς παίκτες της να «ψάχνονται» ήδη να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Πέρα από τον ΠΑΟΚ ωστόσο ο παίκτης φέρεται να βρίσκεται και στα ραντάρ των Τσέλσι, Μπολόνια, Λιόν, Ρεμς, Κλάμπ Μπριζ, Άντερλεχτ, Σλάβια Πράγας, Ντάλας και Σινσινάτι, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

