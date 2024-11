Δεκαοχτώ στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε 24 ώρες, οι δέκα από αυτούς σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σημειώνεται αναζωπύρωση της βίας.

Την επίθεση για την επίθεση του βομβιστή-καμικάζι και για άλλη μια ανέλαβαν οργανώσεις που λένε πως ανήκουν στο ευρύτερο κίνημα των Ταλιμπάν.

Χθες το απόγευμα, περί τη δύση του ηλίου, βομβιστής «καμικάζι πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά κοντά σε σημείο ελέγχου του στρατού», κοντά στην Μπανού, στην ορεινή επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην πακιστανική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκφράστηκε με προϋπόθεση να μην κατονομαστεί.

Κατόπιν «συνεργοί του άνοιξαν πυρ» και ο απολογισμός της επίθεσης είναι «δέκα στρατιωτικοί νεκροί και άλλοι επτά τραυματίες», πρόσθεσε.

Ο Μουρσαλίν Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή, πρόσθεσε πως ακολούθησαν «ανταλλαγές πυρών» και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν πλέον την περιοχή.

Την ευθύνη ανέλαβε η φράξια Χαφίζ Γκιουλ Μπαχαντούρ, σύμμαχος του Κινήματος των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ).

The Pakistani Army carries its dead soldiers on donkeys in the Tirah valley of Khyber Paktunkhwa. This is the military that owns a business empire worth over 200 billion dollars. It could not send a helicopter to transport its fallen soldiers because it was probably needed to… pic.twitter.com/drmDs7vvGO

— Pakistan Walli (@pakistanwalli) November 20, 2024