Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 22 ανθρώπους στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, αφού ανάγκασαν οδηγούς οχημάτων να σταματήσουν και επιβάτες να κατέβουν από λεωφορεία για τους κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σήμερα.

Τουλάχιστον «22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν» αφού ένοπλοι «σταμάτησαν λεωφορεία, φορτηγά και άλλα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Παντζάμπ με την Μπαλουτσιστάν», εξήγησε ο Νατζιμπουλά Κακάρ, αξιωματούχος στην περιοχή Μασαχάιλ της επαρχίας Μπαλουτσιστάν.

