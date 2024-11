Τον Ιζ αλ-Ντιν Κασάμπ, μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χαμάς, έκανε γνωστό ότι σκότωσε το Ισραήλ, με κοινή ανακοίνωση των IDF και ISA.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, που έχουν αναρτήσει οι IDF και στο Telegram, η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε σε περιοχή στη Χαν Γιουνίς όπου βρισκόταν ο συγκεκριμένος αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο Κασάμπ θεωρείται ως σημαντικό μέλος της Χαμάς από το Ισραήλ αφού ήταν υπεύθυνος για τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις της οργάνωσης με άλλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε την ευθύνη να διευθύνει επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ.

Ο Κασάμπ ήταν ένα από τα τελευταία υψηλόβαθμα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που ζούσαν στη Λωρίδα της Γάζας. Μαζί του εξοντώθηκε και ο βοηθός του, ο μαχητής Αϊμάν Αγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Top Hamas official Izz al-Din Kassab was killed in an airstrike earlier today in the Gaza Strip, the IDF and Shin Bet announce.

Kasab was one of the last remaining members of Hamas’s political bureau, where he served as head of national relations.

According to the military, he… pic.twitter.com/sTbRQPblsq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2024