Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα επέστρεψε από το ταξίδι 24 ωρών στο Κατάρ όπου συζήτησε τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μπαρνέα, ο αρχηγός της CIA, Μπιλ Μπερνς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι συζήτησαν «μια νέα ενιαία πρόταση που συνδυάζει τις προηγούμενες προτάσεις και λαμβάνει επίσης υπόψη τα κύρια ζητήματα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή» κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην Ντόχα, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις στο Χ:

The sides discussed a new unified framework that integrates previous proposals and also takes into account the main issues and recent developments in the region.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2024