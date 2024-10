«Ναι» υπό όρους από τη Χαμάς για εκεχειρία

Μια αιγυπτιακή αντιπροσωπεία ασφαλείας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απ’ ότι αναφέρθηκε την Πέμπτη στην κρατική αιγυπτιακή τηλεόραση Al Qahera News TV.

Στη συνέχεια το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς, Al Aqsa TV, μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια (πιθανό διάδοχο του Σινουάρ) βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με τον επικεφαλής της Μουχαμπαράτ (της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών), Χάσαν Μαχμούντ Ρασάντ.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Χαμάς δήλωσε πως είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας εφόσον το Ισραήλ δεσμευτεί στους όρους ενδεχόμενης συμφωνίας, όπως είπε κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Israel is reportedly in direct contact with senior Egyptian diplomatic and intelligence officials following the assassination of Palestinian Hamas chief Yahya Sinwar to revive peace talks and secure the release of Israeli captives held by Hamas ⬇https://t.co/QpTsDImSfY

