Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε μια νέα ομοβροντία ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των νεκρών από τα πυρά αυτά μέσα σε μία μόνο ημέρα.

«Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης ενός άνδρα περίπου 30 ετών και μίας γυναίκας περίπου 60, χρειάστηκε να ανακοινώσουμε τον θάνατό τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η υπηρεσία Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρινίζοντας πως τα δύο θύματα σκοτώθηκαν από έκρηξη ρουκέτας σε έναν ελαιώνα στην άκρη ενός δρόμου δίπλα στην πόλη Κιριάτ Άτα.

Πέντε άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, εκ των οποίων 4 αλλοδαποί εργαζόμενοι και ένας Ισραηλινός αγρότης, σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στην πόλη Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12 του Ισραήλ επικαλούμενο δήμαρχο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης Ισραηλινούς στρατιώτες από την ίδια περιοχή να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

BREAKING: Soldiers injured by Hezbollah missiles in northern Israel have been transferred to Rambam Hospital in Haifa.

The head of the Metula settlement reports that five Israelis were killed, with others wounded.#israel #idf #war #airstrike #iran #hezbollah #lebanon #palestine… https://t.co/DaAajkL3m4 pic.twitter.com/rYHK6luRh8

