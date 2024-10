Συναγερμός στη Βρετανία - Μεγάλη πυρκαγιά σε ναυπηγείο όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε και συνέχιζε να μαίνεται για αρκετές ώρες σε ναυπηγείο της εταιρείας BAE Systems στο Μπάροου-ιν-Φέρνες, στη Βρετανία και δη στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια νέας γενιάς.

Η αστυνομία στην Κάμπρια έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ότι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο διότι πιστεύεται ότι εισέπνευσαν καπνό, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα.

