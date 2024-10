Φωτιά έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν

Φωτιά έχει ξεσπάσει έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή Καράτζ.

Μέχρι στιγμής, τα κρατικά μέσα της χώρας δεν έχουν κάποια αναφορά για το περιστατικό, το οποίο δημοσιοποίησε οργάνωση της αντιπολίτευσης.

BREAKING

According to opposition activists in Iran, the Karaj nuclear power plant is on fire. There is no confirmation in Iran’s state media about the blaze or possible cause.#Iran #Israel #US #Hezbollah pic.twitter.com/QHL0D9yQG1

— Conflict Radar (@Conflict_Radar) October 24, 2024