«Ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας» - Εκτός CNN σχολιαστής που έκανε αντιμουσουλμανικό σχόλιο

Το CNN απέκλεισε τον συντηρητικό σχολιαστή Ράιαν Γκιρντουσκάι από το δίκτυό του ύστερα από έναν υπαινιγμό που έκανε σε τηλεοπτικό πάνελ, λέγοντας στον μουσουλμάνο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μεχντί Χασάν «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας», σε μια προφανή αναφορά στις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Μόλις μου είπατε ότι πρέπει να πεθάνω;» απάντησε νευριασμένος ο Χασάν στην προφανή αναφορά του Γκιρντουσκάι στην επίθεση του Σεπτεμβρίου, όταν βομβητές που χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η επίθεση πιστεύεται ευρέως ότι πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Mehdi Hasan voiced his shock after rightwing panellist Ryan James Girdusky told him he hoped Hasan’s «beeper didn’t go off» during a debate on CNN NewsNight on Monday.

Girdusky was later removed from the show and CNN apologised to its viewers for the comment. pic.twitter.com/m0tIIhHAdU

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 29, 2024