Στον Ρόδρι η «Χρυσή Μπάλα» για το 2024 (pics+vids)

Δημιουργήθηκε τόση φασαρία τις τελευταίες μέρες/ώρες γύρω από αυτό το γεγονός, αλλά πλέον είναι επίσημο. Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» για το 2024, στην τελετή που έλαβε χώρα στο Παρίσι, είναι ο Ρόδρι, για πρώτη φορά στην σπουδαία καριέρα του!

Ο 28χρονος άσος της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Ισπανίας κέρδισε τον Βινίσιους και έκανε δικό του το βραβείο εξαργυρώνοντας μία εκπληκτική για εκείνον χρονιά που στιγματίστηκε όμως από τον σοβαρό τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός για πολλούς μήνες.

The Ballon d’Or moment for Rodri! 🤯😳 #ballondor pic.twitter.com/T0qyiDp1Qd

Ο Ρόδρι έγινε ο τρίτος Ισπανός που παίρνει την «Χρυσή Μπάλα» μετά τους Λούις Σουάρεθ και Αλφρέδο Ντι Στέφανο. Ο διεθνής χαφ αποτέλεσε τον «εγκέφαλο» της Σίτι στην κατάκτηση της Premier League, αλλά και τον MVP του Euro 2024 που κατέκτησε η Ισπανία.

Rodri, can you believe that?!

The magic of the Ballon d’Or… 🤩#ballondor pic.twitter.com/LubkHbpblF

