Ο Κάρλο Αντσελότι κορυφαίος προπονητής για το 2024 (pic)

Το βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» για τον κορυφαίο προπονητή του 2024 ανήκει στον Κάρλο Αντσελότι! Ο Ιταλός τεχνικός που κατέκτησε το Champions League και το ισπανικό πρωτάθλημα με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο μεγάλος νικητής του βραβείου.

Ωστόσο, δεν βρέθηκε στην τελετή για την Χρυσή Μπάλα, καθώς θυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης απουσιάζει σύσσωμη από την τελετή καθώς το βραβείο δεν πήγε στον Βινίσιους.

Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men’s Johan Cruyff Trophy winner!

Congrats @MrAncelotti! #ballondor pic.twitter.com/95ZBTRxvao

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024