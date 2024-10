Στην Τζένιφερ Ερμόσο το βραβείο «Socrates» (vid)

Από τα χέρια του Ντιντιέ Ντρογκμπά δόθηκε το φετινό βραβείο «Socrates» στην Τζένιφερ Ερμόσο.

Στην καριέρα της η Ερμόσο έχει φημιστεί όχι μόνο για το αθλητικό της ταλέντο αλλά και για την αφοσίωσή της στην υποστήριξη της δίκαιης μεταχείρισης στον αθλητισμό.

Παίζοντας για διακεκριμένους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και, πιο πρόσφατα, η Πατσούκα στο Μεξικό, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να ενισχύσει τις συζητήσεις σχετικά με την ισότητα, την ένταξη και τον σεβασμό στην αθλητική κοινότητα.

Έχει συχνά τονίσει την ανάγκη για ένα υποστηρικτικό σύστημα που σέβεται τις αθλήτριες τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, ενισχύοντας ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη και την αναγνώριση του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Το βραβείο αυτό δίνεται από μια κριτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου αδερφού του Σοκρατες, εκπροσώπων του France Football και ηγετών του οργανισμού Peace and Sport, που εδρεύει στο Μονακό, ο οποίος επιβλέπει έργα ανάπτυξης και ειρήνης μέσω του αθλητισμού.

Jennifer Hermoso is the winner of the 2024 Socrates Award!

Congrats, @Jennihermoso 👑 #PrixSocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/NZD0hjzf5w

