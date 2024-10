Marca: «Ο Βινίσιους είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας»

Το κορυφαίο και πιο αμφιλεγόμενο βραβείο στο διεθνές ποδόσφαιρο, η Χρυσή Μπάλα θα απονεμηθεί σήμερα (28/10) και για πρώτη φορά από το 2003, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε ο Λιονέλ Μέσι είναι υποψήφιοι για να την κατακτήσουν.

Βινίσιους και Ρόδρι είναι τα μεγάλα φαβορί κάνοντας και οι δύο τρομερές χρονιές με τις ομάδες τους, τόσο στα εγχώρια πρωταθλήματα, όσο και στο Champions League.

Η Marca ωστόσο αναφέρει πως νικητής είναι ο Βραζιλιάνοw σταρ, που την περσινή σεζόν πήρε από το χέρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και την οδήγησε στην κατάκτηση του 15ου Champions League, αλλά και της La Liga.

🚨BREAKING: The Ballon d’Or and Paris are waiting for Vinicius Jr. @marca pic.twitter.com/R8Jnw9dHly

— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 28, 2024