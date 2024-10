Τραγουδίστρια βρίζει ενώ ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ – «Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση»

Η τραγουδίστρια Loomis ζήτησε συγγνώμη μετά την κακή εκτέλεση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του καναλιού C-SPAN που έγινε viral.

Την περασμένη Τετάρτη, η Loomis καλωσόρισε το κοινό στο debate που διοργάνωσε το Ίδρυμα Free & Equal Elections Foundation, στην οποία συμμετείχαν υποψήφιοι τρίτων κομμάτων, με την ερμηνεία του Star-Spangled Banner.

Στα μισά της ερμηνείας της —η οποία μεταδόθηκε επίσης στο ραδιόφωνο και στο Διαδίκτυο— η φωνή της έσπασε.

«I f***ed it up, I f**ed it up», άρχισε να λέει στο μικρόφωνο εμφανώς αμήχανη, ενώ ζήτησε να ξεκινήσει την ερμηνεία της από την αρχή. Τότε ακούγεται κάποιος από την παραγωγή να της λέει ότι είναι σε ζωντανή μετάδοση.

Η Loomis γρήγορα επανήλθε στην ερμηνεία της και την ολοκλήρωσε υπό τα χειροκροτήματα των συντονιστών, υποψηφίων και του κοινού.

Δείτε ολόκληρη την ερμηνεία της Loomis:

«I F—ed it up. I F—ed it up. Can I go back. Can go back, please.» «You can’t. We’re live» — National Anthem pic.twitter.com/HR3ikojfGc — Howard Mortman (@HowardMortman) October 26, 2024

«Λυπάμαι πολύ, δεν ήθελα να χαλάσω τον Εθνικό Ύμνο»

Το απόσπασμα της ερμηνείας της έχει κάνει έκτοτε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων με αρκετούς θεατές να παρομοιάζουν τη γκάφα της με τη δραματική ερμηνεία του εθνικού ύμνου από την πρώην σταρ των Black Eyed Peas, Fergie, στο NBA All-Star Game 2018.

6 years ago, Fergie sang the national anthem at the NBA All Star Game pic.twitter.com/R5DryrSglU — pop & hot culture (@notgwendalupe) February 18, 2024

Η Loomis αναφέρθηκε σε «όλη την τρέλα» που ακολούθησε σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram το Σάββατο.

«Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την πολιτική ομάδα Free and Equal για αυτό το ατύχημα και από τα βάθη της καρδιάς μου ήθελα να απολογηθώ. Και λυπάμαι πολύ, δεν ήθελα να χαλάσω τον Εθνικό Ύμνο και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε μια ευκαιρία και που πιστέψατε σε μένα», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ερμηνεία του εθνικού ύμνου ήταν κάτι που την απασχολούσε εδώ και καιρό.

«Πάντα φοβόμουν ότι θα αποτύχω και μετά το έκανα και το είδε ο κόσμος», πρόσθεσε. «Οπότε ήθελα να δείξω σε όποιον έχει δει, ότι μπορείς να αλλάξεις οτιδήποτε αρνητικό σε κάτι θετικό».

Κατέληξε λέγοντας ότι το παίρνει «ως μάθημα και ανυπομονεί να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή!».