Τζέφρι Πάιατ: Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου τοποθετεί την Ελλάδα σε ηγετική θέση

Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου τοποθετεί την Ελλάδα -και την Ευρώπη ευρύτερα, «σε ηγετική θέση», τόνισε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα τους ενεργειακούς πόρους, Τζέφρι Πάιατ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος Τζέφρι Πάιατ μίλησε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων γι’ αυτό το έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και υποδομής της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο REPowerEU, ο κ. Πάιατ, στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Ουάσιγκτον, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ως «θεμελιώδες για τον στόχο της οικοδόμησης ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι την Ουκρανία».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι: «Βλέπουμε τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor) ως ένα έργο που μπορεί να υλοποιηθεί με πολύ χαμηλές δαπάνες κεφαλαίου αλλά θα έχει σημαντική απόδοση η επένδυση σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή».

Είπε ακόμα πως από τις συζητήσεις που είχε σε περιφερειακό επίπεδο για το συγκεκριμένο θέμα αναδύθηκε η σημασία της συνεργασίας των διαφόρων εταιρειών μεταφοράς αερίου ώστε να μην υπάρξουν εταιρείες που να θελήσουν να επωφεληθούν απ’ αυτόν τον Κάθετο Διάδρομο ή που θα πρέπει να πληρώνουν ξεχωριστά τιμολόγια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, γεγονός που την καθιστά αντιοικονομική (pancake tariff).

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος είχε «εξαιρετικές συνομιλίες», όπως είπε, στην Αθήνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, την υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον καθηγητή Θάνο Ντόκο, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού κ.ά., χαρακτήρισε πιο σημαντικό από ποτέ τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση.

«Ο ρόλος της Ελλάδας είναι πιο σημαντικός από ποτέ, τόσο όσον αφορά την ηγετική της θέση στην ενεργειακή μετάβαση -την τεράστια ανάπτυξη που παρατηρείται στην παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αιολική και ηλιακή ενέργεια, αλλά και σε νέους τομείς όπως το καθαρό υδρογόνο- όσο και τον πραγματικά πολύ σημαντικό περιφερειακό της ρόλο», υπογράμμισε.

FM George Gerapetritis’ mtg w/ U.S. Assistant Secretary of State for Energy Resources, Geoffrey R. Pyatt @AsstSecENR tdy in #Athens

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τους ενεργειακούς πόρους, Geoffrey R. Pyatt σήμερα στην Αθήνα pic.twitter.com/D8DxlakQD9

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2024