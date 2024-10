Τι ψάχνει ο Πάιατ στην Ελλάδα

Με μία λιτή ανάρτηση στο x περιγράφει ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, τη συνάντηση του το πρωί της Τετάρτης με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα.

FM George Gerapetritis’ mtg w/ U.S. Assistant Secretary of State for Energy Resources, Geoffrey R. Pyatt @AsstSecENR tdy in #Athens

Στην ανάρτηση του ο Πάιατ σημειώνει απλά πως ενεργειακά έργα στην Ελλάδα όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης μετατρέπουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, βελτιώνοντας την ασφάλεια και αυξάνοντας την ευημερία.

Η ατζέντα της συνάντησης όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές στο in είχε αναφορές στο FSRU της Αλεξανδρούπολης, που ξεκίνησε άλλωστε επί των ημερών Πάιατ ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, ωστόσο ήταν πολύ ευρύτερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναλυτική συζήτηση για την γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τη γεωστρατηγική της σημασία, η οποία μπορεί να την μετατρέψει σταδιακά σε ενεργειακό κόμβο. Όλα σε συνάρτηση φυσικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Always great to see my friend 🇬🇷 FM Gerapetritis @GreeceMFA. Greek #energy projects like the Alexandandroupoli FSRU are transforming the Eastern Mediterranean & Southeast Europe into a regional energy hub, improving security and increasing prosperity 🤝 pic.twitter.com/bPrmgb7awm

— Assistant Secretary Geoffrey Pyatt (@AsstSecENR) October 9, 2024