Νόμπελ Λογοτεχνίας: Ημικρανίες, αστροφυσική και η δύναμη της Χαν Γκανγκ με δικά της λόγια

Η πλέον εμβληματική και επιδραστική συγγραφέας της χώρας της σήμερα, αλλά κι εδώ και λίγες ώρες νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Χαν Γκανγκ γεννήθηκε το 1970 στη ΓκουάνγκΤζου της Νότιας Κορέας και σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Σεούλ. Σπούδασε Κορεατική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο ΓιόνΣε και η πορεία της στον δαιδαλώδη κόσμο των γραμμάτων μοιάζει νομοτελειακή.

Κόρη του μυθιστοριογράφου Χαν Σουνγκ-γουόν, και αδελφή του επίσης συγγραφέα Χαν Ντονγκ Ριμ, η Γκανγκ σπούδασε κορεατική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Γιονσέι.

Ξεκίνησε την καριέρα της δημοσιεύοντας πέντε ποιήματα, συμπεριλαμβανομένου του «Χειμώνας στη Σεούλ», στη λογοτεχνική επιθεώρηση Λογοτεχνία και Κοινωνία το 1993.

Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί το μυθιστορηματικό της ντεμπούτο τον επόμενο χρόνο με τη νουβέλα «Το Κόκκινο Άγκιστρο» που την ανέδειξε και νικήτρια στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Άνοιξης της Σεούλ.

Η Γκανγκ έχει διδάξει δημιουργική γραφή στο Ινστιτούτο Τεχνών της Σεούλ και αυτή τη στιγμή εργάζεται στο έκτο μυθιστόρημά της.

Πολυβραβευμένη και αναγνωρισμένη, η Γκανγκ που θεωρείται η πλέον επιδραστική συγγραφέας της χώρας της σήμερα, έχει ανάμεσα στα τρόπαια της το Βραβείο Λογοτεχνίας Yi Sang (2005), το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη του Σήμερα και το Βραβείο Λογοτεχνίας της Κορέας.

Η βραβευμένη ήδη από το 2016 με το Διεθνές Βραβείο Booker για μυθοπλασία με το βιβλίο της «Η Χορτοφάγος» -ένα μυθιστόρημα για την κατάπτωση μιας γυναίκας σε ψυχική ασθένεια και την αμέλεια από την οικογένειά της που είναι πλέον εξαντλημένο στα ελληνικά- η Γκανγκ αναδείχθηκε σε νικήτρια με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2024 για «την έντονη ποιητική πρόζα της που εκθέτει ιστορικά τραύματα και αποκαλύπτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Με τη βράβευση της από τη Σουηδική Ακαδημία, η Γκανγκ έγινε η πρώτη Ασιάτισσα γυναίκα που βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας και η δεύτερη Κορεάτισσα βραβευμένη με Νόμπελ.

Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της, «I Do Not Bid Farewell (Δεν Αποχαιρετώ)», βραβεύτηκε με το βραβείο Medicis στη Γαλλία το 2023 και το βραβείο Émile Guimet το 2024.

Η Γκανγκ έχει δηλώσει ότι πάσχει περιοδικά από ημικρανίες, και πιστώνει σε αυτές την «ταπεινότητα» της ενώ έχει αποκαλύψει ότι έγραψε δύο από τα βιβλία της («Η Χορτοφάγος» και «Μογγολικό Σημάδι»), στο χέρι, καθώς η υπερβολική χρήση του πληκτρολογίου της είχε προκαλέσει βλάβη στον καρπό της.

Δεινή αναγνώστρια η ίδια, η Γκανγκ έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων, είχε εμμονή με ένα στίχο από το ποιητικό έργο του Κορεάτη μοντερνιστή ποιητή Yi Sang. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι φυτά» έγραφε.

Για τη Γκανγκ αυτές οι λέξεις υπονοούσαν μια αμυντική στάση απέναντι στη βία της αποικιακής ιστορίας της Κορέας υπό την ιαπωνική κατοχή. Ήταν και οι λέξεις που την ενέπνευσαν για να γράψει το πιο επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο έργο της μέχρι σήμερα.

Το «Η Χορτοφάγος» ήταν το πρώτο μυθιστόρημα της Γκανγκ που μεταφράστηκε στα αγγλικά, αν και η απόδοση του στα αγγλικά από την Ντέμπορα Σμιθ είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις -μελετητές είχαν εντοπίσει λάθη σε αυτήν ενώ μεταξύ άλλων θεμάτων υπήρξαν προβληματισμοί ότι η Σμιθ μπορεί να είχε αποδώσει διάλογο σε λάθος χαρακτήρες.

Το βιβλίο έγινε αφορμή για να της απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Μan Booker 2016, τόσο στην ίδια όσο και στην αμφιλεγόμενη από κάποιους μεταφράστρια της. Η Γκανγκ είναι μέχρι και σήμερα η πρώτη Κορεάτισσα που προτάθηκε για το βραβείο. Επιπλέον το μυθιστόρημα επιλέχθηκε ως ένα από «Τα 10 Καλύτερα Βιβλία του 2016» για τους New York Times.

Συνεχίζοντας το νικηφόρο μοτίβο της η Γκανγκ ήταν ξανά υποψήφια για το Booker το 2018 με το τρίτο μυθιστόρημα της «Το Λευκό Βιβλίο».

Πέρα από ευλογημένη ενορχηστρωτής λέξεων και σημείων στίξης η Γκανγκ είναι επίσης μουσικός και ζωγράφος –η έκδοση της συλλογής δοκιμίων της «Ήσυχα Τραγουδισμένα Τραγούδια» (2007), συνοδεύτηκε από ένα CD με δέκα τραγούδια που συνέθεσε, έγραψε στίχους και ηχογράφησε η ίδια.

Όταν της ανακοινώθηκε η βράβευση της από τη Σουηδική Ακαδημία με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2924 η Γκανγκ δήλωσε έκπληκτη. «Κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί της στο τηλέφωνο. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα για εκείνη, μόλις είχε τελειώσει το δείπνο της με τον γιο της» είπε το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας Ματς Μάλμ.

«Το έργο της χαρακτηρίζεται από αυτή τη διπλή έκθεση του πόνου, μια αντιστοιχία μεταξύ ψυχικών και σωματικών βασάνων που είναι έμφυτη στην ανατολική σκέψη. Στο διήγημα της ‘Εuropa’ (2012), ο άνδρας αφηγητής, ο ίδιος μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, έλκεται από μια αινιγματική γυναίκα που έχει ξεφύγει από έναν γάμο που διαλύεται. Ο αφηγητής εαυτός παραμένει σιωπηλός όταν η αγαπημένη του τον ρωτάει: ‘Αν μπορούσες να ζήσεις όπως επιθυμείς, τι θα έκανες στη ζωή σου;’. Εδώ δεν υπάρχει χώρος ούτε για εκπλήρωση ούτε για εξιλέωση» σημειώνει η Σουηδική Ακαδημία.

