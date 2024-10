Δάκρυσε ο Ινιέστα στο «αντίο» του (vids)

Ο Αντρές Ινιέστα ανακοίνωσε χθες (7/10), όπως είχε προγραμματίσει μέσω των social media- ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών, μετά από μια λαμπερή καριέρα γεμάτη τρόπαια που διήρκεσε 24 χρόνια.

Σήμερα (8/10), σε συνέντευξη Τύπου είπε: «Παρακαλώ επιτρέψτε μου να είμαι λίγο συναισθηματικός σήμερα. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ναι, όλα αυτά τα δάκρυα που χύσαμε αυτές τις μέρες είναι δάκρυα συγκίνησης, περηφάνιας. Δεν είναι δάκρυα λύπης.

Είναι τα δάκρυα αυτού του αγοριού από μια μικρή πόλη όπως η Φουενταλμπίγια, που είχε το όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής και το πέτυχε μετά από πολύ σκληρή δουλειά, θυσίες και πάντα προσπαθώντας να μην τα παρατήσω ποτέ, βασικές αξίες στη ζωή μου. Νιώθω πολύ περήφανος για αυτό το μονοπάτι, με όλους τους ανθρώπους που με έχουν συνοδεύσει».

💙❤️ INIESTA: «I’d like to return to Barça at some point. Not just to say it, but because those who had so much influence, in one way or another, have to be there.

When I can do what I did as a player in another role at the Club…I’d be delighted.» pic.twitter.com/CqkjmdflnA

