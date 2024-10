Το «αντίο» του Μέσι στον Ινιέστα: «Θα λείψεις από το ποδόσφαιρο» (pic)

Τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια αποφάσισε να κρεμάσει ο Αντρές Ινιέστα.

Ο σπουδαίος Ισπανός μέσος έβαλε τέλος στη θρυλική καριέρα του ανακοινώνοντας την απόφασή του με ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο συμμετείχαν και προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το δικό του «αντίο» δεν θα μπορούσε φυσικά να μην πει στον Ινιέστα και ο Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο μεγαλούργησαν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

«Ένας από τους συμπαίκτες με την περισσότερη μαγεία και ένας από αυτούς που απόλαυσα περισσότερο να παίζω στο πλάι του. Θα λείψεις από το ποδόσφαιρο και όλους μας. Εύχομαι τα καλύτερα, είσαι φαινόμενο» έγραψε ο Αργεντινός σούπερ σταρ στα social media.

📲❤️ Lionel Messi to Andres Iniesta: “One of the teammates with the most magic and one of those I enjoyed playing with the most. The ball is going to miss you, and so will all of us. I wish you the best always, you’re a phenomenon.” pic.twitter.com/A8SygrMm0n

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 8, 2024